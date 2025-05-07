Более 20 пьяных водителей выявили автоинспекторы Севастополя в минувшие праздничные дни 

Сводка по выявлению нетрезвых водителей в Севастополе
В вечернее и ночное время во всех районах города были проведены профилактические мероприятия с целью пресечения нарушений ПДД.
За прошедшие майские праздники сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя пресечены факты нетрезвых поездок за рулем.
За пять дней дорожными полицейскими задержано 26 автомобилистов с признаками опьянения, восемь из которых не имели водительских удостоверений.
Четырнадцать административных материалов составлено на водителей, управлявших ТС в состоянии алкогольного опьянения. Еще двенадцать водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались.
Госавтоинспекция напомнила, что сейчас штраф за управление ТС в алкогольном опьянении 45 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет. За отказ от медицинского освидетельствования предусмотрены аналогичные санкции.
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Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai