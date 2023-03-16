Жительница Севастополя накупила немаркированной «табачки» на 2,9 млн рублей

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, у которой изъята немаркированная табачная продукция стоимостью почти 2,9 млн рублей, предназначенная для сбыта.

По версии следствия, женщина на протяжении длительного времени занималась торговлей продуктами питания и табачными изделиями. Она приобрела у неофициальных поставщиков немаркированную табачную продукцию и хранила ее в помещениях шести магазинов в Гагаринском районе города.

Сотрудниками городского УЭБиПК УМВД России в сентябре 2021 года была изъята вся продукция.

В общей сложности из всех магазинов изъято более 26,5 тыс. пачек табачных изделий без акцизных марок Российской Федерации стоимостью почти 2,9 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

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Ольга Сурикова