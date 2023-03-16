Пентагон опубликовал видео инцидента СУ-27 и беспилотника

Крым Спецоперация в Украине
16-03-2023
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На видео видно, что самолет быстро приближается к БПЛА и выбрасывает облако топлива. 

Напомним, сообщение об этом происшествии поступило вечером 14 марта. По сообщениям Минобороны, американский беспилотник с выключенными транспондерами нарушил границы района «временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», сообщили в ведомстве.

Минобороны утверждает, что российские истребители не вступали в контакт с БПЛА и не применяли бортовое вооружение. 

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