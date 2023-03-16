Новые люди: крымчанам нужна возможность оценивать чиновников через «Госуслуги»

Работу депутатов разных уровней, мэров и губернаторов предлагают оценивать через «Госуслуги». Поучаствовать в таком опросе сможет каждый житель. Причём его мнение может оказаться решающим: низкая оценка со стороны людей станет основанием для отставки. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от партии «Новые люди».

«Людям оставляют всё меньше возможностей показывать своё отношение к власти. Одной из таких возможностей были прямые выборы мэров, но в большинстве российских городов их отменили. Например, недавно право выбирать главу города отобрали у Новосибирска. Мы были против, потому что без обратной связи система не может работать адекватно: многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель — сами жители. Поэтому мы предлагаем дать людям возможность оценивать работу мэров и депутатов через «Госуслуги», без лишней бюрократии и сложностей», — рассказывает один из авторов законопроекта, лидер Новых людей Алексей Нечаев.

Он пояснил, что выборы депутатов и губернатора обычно проходят раз в пять лет. За это время отношение к тому или иному народному избраннику может кардинально поменяться. Да и сами кандидаты во время предвыборной кампании порой проявляют гораздо большую активность, чем потом.

А вот оценку работе на «Госуслугах» можно будет давать каждый год. Картина получится более детальной. В итоге каждый представитель власти будет получать от людей обратную связь, которая поможет вносить коррективы в его деятельность. Если же он этого не сделает, то может распрощаться с должностью.

Ещё одним плюсом станет то, что опрос на «Госуслугах» не потребует дополнительных трат из бюджета. Площадка уже сейчас позволяет проводить электронные опросы разного масштаба.

«Стабильно низкая оценка деятельности чиновника может стать причиной для отставки. На начальном этапе мы предлагаем достаточно простую шкалу оценок. Но в будущем эти параметры можно расширять и создать настоящую экосистему прямой демократии», —говорит Алексей Нечаев.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»