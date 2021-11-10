В Севастополе масштабно отметят 200-летие Достоевского

11 ноября отмечается 200-летие со Дня рождения Федора Достоевского. Департаментом культуры подготовлена масштабная программа, посвященная юбилею великого писателя. Об этом «Севкору» сообщили в пресс-службе департамента.

Программа, приуроченная к 200-летию со Дня рождения Достоевского, 11 ноября

В рамках проекта будут показаны тематические спектакли на площадках двух театров города:

— Севастопольский театр юного зрителя — спектакль «Идиот» — 18-30

— Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского — спектакль «Бесы» — 18-30.

В центральной библиотеке имени Толстого в 18.30 стартует уникальный онлайн-марафон «Гоголь против Достоевского: страшно интересный батл», победители которого получат призы от партнеров.

Во Дворце культуры рыбаков пройдут тематические кинопоказы «Петербург глазами Достоевского» и «Достоевский в зеркале сцены» — 14-00.

В музыкальной школе № 8 будет звучать плей-лист любимых произведений Достоевского. в исполнении учеников школы.

В музыкальной школе № 3 пройдет онлайн-демонстрация балета «Идиот» по произведению Достоевского, на музыку Шестой симфонии Петра Чайковского

В Андреевском дворце культуры в 18.00 начнется поэтический вечер-концерт «Неизвестный Достоевский».

Мероприятия пройдут с соблюдением всех мер предосторожности — термометрией, соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба департамента культуры Севастополя.