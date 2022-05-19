Жительница осажденного Севастополя через суд добивается получения квартиры

Женщине 93 года

В Севастополе прокуратура через суд понуждает департамент капитального строительства предоставить ветерану Великой Отечественной войны жилое помещение.

«Женщина 1929 года рождения награждена знаком «Житель осажденного Севастополя». В связи с внесением изменений в законодательство о социальной поддержке ветеранов, лица, награжденные таким знаком лица, отнесены к ветеранам Великой Отечественной войны. Им установлены соответствующие правовые гарантии социальной защиты, в том числе право на обеспечение жильем», — говорится в сообщении прокуратуры города.

Также отмечается, что в апреле 2021 года она включена в список граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения за счет средств федерального бюджета. Однако жилье ветерану до сих пор не предоставлено.

С просьбой разобраться в ситуации она обратилась в прокуратуру.

Напомним, в управлении федеральной службы судебных приставов сообщалось, что ветерану удалось предоставить квартиру по решению суда.

Ольга Сурикова