Лидер ДДТ Юрий Шевчук оштрафован за критику военной операции на Украине

Правоохранители пришли сразу за кулисы

На 65-летнего солиста рок-группы ДДТ Юрия Шевчука составили административный протокол после концерта в Уфе. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Во время своего выступления он со сцены начал критиковать специальную военную операцию на Украине, а также подчеркнул, что «родина» не всегда ассоциируется с «президентом».

«Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил Шевчук.

После окончания концерта к фронтмену за кулисы пришли представители правоохранительных органов, которые провели с ним беседу. «В течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях», — сообщил продюсер ДДТ Радмир Усаев.

По информации СМИ, лидера ДДТ сначала хотели задержать, однако ограничились составлением протокола по части 1 статьи 20.3.3 КоАП. Шевчуку предстоит выплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Ольга Сурикова