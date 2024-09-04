Жительница Брянской области готовила теракт в Крыму 

Как сообщили в прокуратуре Крыма, что женщина, сотрудничая с СБУ, в ноябре 2023 года приехала в Крым. Она изготовила две самодельные ручные гранаты, с помощью которых хотела поджечь автомобиль с символом «Z».

Совершить теракт не смогла, поскольку была задержана сотрудниками ФСБ России.

«Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.

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Ольга Сурикова