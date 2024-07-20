Кировский районный суд Республики Крым рассмотрел дело Эмине Зекеряевой о несообщении о преступлении (статья 205 Уголовного кодекса РФ).

Как стало известно, в 2016 году подсудимая общалась в социальной сети со своей знакомой, гражданкой Украины Мадиной Стряпчей, которая позже уехала в Сирию.

Зекеряева знала, что Стряпчая находится на подконтрольной исламским боевикам территории Сирии, поддерживает их идеи, вступила в ячейку «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России международная террористическая организация) и планирует совершить теракт.

Однако о своих контактах со Стряпчей и об ее участии в вооруженном террористическом формировании Зекеряева молчала семь лет.

В конце июня Кировский райсуд вынес решение: назначить наказание в виде 50 тысяч рублей штрафа. Свою вину подсудимая не признала.

Вместе с тем вскрылись другие подробности двойной жизни Зекеряевой.

Так, она считает себя гражданкой Украины, хотя своевременно оформила паспорт гражданина РФ.

Социальные пособия она получала и здесь, и там, оформив на себя банковскую карту Ощадбанка, куда поступали переводы.

Для оформления документов в период с 2020-го по 2021 год девушка неоднократно выезжала на территорию Украины.

При этом украинские медиаресурсы пытаются убедить доверчивых граждан, что Зекеряеву преследуют по политическим мотивам — якобы за то, что она не согласна с воссоединением Крыма с Россией.

Это ложь: да, Зекеряева не поддержала воссоединение, но приговор ей вынесен по делу Мадины Стряпчей, которая планировала совершить в Крыму теракт. Зекеряева общалась с ней, поддерживала свою «подругу» и не сообщила в полицию о ее планах.

Может быть, имеет смысл депортировать подобных людей на Украину?

Дарья Тимофеева

Фото: Global Look Press / Islamic State