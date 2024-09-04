ЛДПР против миграционного беспредела

ЛДПР запустила сайт stopmigrant.ldpr.ru для голосования в поддержку законопроекта, запрещающего мигрантам, работающим по трудовым договорам или патентам, привозить свои семьи в Россию. Партия выступает за ужесточение миграционной политики, указывая на проблемы, связанные с агрессией и хамством приезжих, которые занимают рабочие места, не соблюдают правила и не платят налоги.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул важность поддержки инициативы, чтобы усилить позицию партии в Госдуме. Партия призывает неравнодушных голосовать и делиться информацией о сборе голосов в соцсетях.

«Важно помнить, что каждый человек, независимо от его происхождения, должен соблюдать правила поведения и уважать культуру страны, в которой он находится. Конфликты, возникающие из-за недопонимания или невежливости, могут негативно сказаться на социальной атмосфере и вызвать недовольство среди местных жителей», — добавил координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

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Анна Левина