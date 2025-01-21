Жители ЖСК «Корабел» в Севастополе получили право собственности после долгих лет ожидания

В Севастополе продолжают решать проблемы с домом ЖСК «Корабел». Власти вручили свидетельства о праве собственности восьми жителям, которые ждали документы с 2018 года. Дом начали строить еще при Украине, но он не был подключен к водоснабжению, электричеству и находился в проблемной зоне.

Люди не сразу осознали, что дом проблемный, так как застройщик долго обещал решить все вопросы. В 2016 году дом даже хотели снести по решению суда. В нем не было газа и были проблемы с электричеством и водой.

Правительство Севастополя создало специальную комиссию в 2020 году для решения таких вопросов. Несмотря на сложности с документами, удалось помочь людям. В доме проведены аварийные работы: восстановили крышу, фасад и систему газоснабжения.

В доме 120 квартир, и в будущем все жильцы получат документы на право собственности.