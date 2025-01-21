В Севастополе проводили в последний путь участников СВО

Сегодня проводили в последний путь бойца батальона БАРС-7 Дмитрия Черепка и гвардии рядового Александра Баскакова.

Дмитрий Черепок, родившийся в Североморске, учился в Севастопольском приборостроительном институте и работал мануальным терапевтом. Он был патриотом России и активно участвовал в добровольческих формированиях после начала специальной военной операции. Геройски погиб, спасая товарищей в бою за Луганскую народную республику.

Александр Баскаков, родом из Ростова-на-Дону, служил сапером-кинологом и участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В 2022 году переехал в Севастополь, а в 2024 году заключил контракт с Минобороны. Он также геройски погиб в бою в Курской области.