Штрафы за нарушение ПДД: что нужно знать, чтобы избежать последствий

Госавтоинспекция Севастополя напоминает водителям о последствиях несвоевременной уплаты штрафов за нарушения ПДД. Штраф необходимо оплатить в течение 70 дней, из которых 10 дней отводится на обжалование. При просрочке долг увеличивается, добавляется штраф в двойном размере (не менее 1 тыс. рублей), а также могут применяться меры, такие как арест до 15 суток или общественные работы до 50 часов.

Если штраф не уплачен, информация передаётся судебным приставам, которые могут списать долг с банковского счёта, вычесть из зарплаты, изъять имущество, приостановить действие водительского удостоверения и запретить выезд за границу при долге свыше 30 тыс. рублей.

Если наказание не применено в течение двух лет, долг сгорает, но при передаче дела приставам задолженность остаётся.

Штрафы удобно отслеживать на «Госуслугах» и в приложении «Госуслуги Авто», где в первые 30 дней возможно получение скидки 25% на уплату.