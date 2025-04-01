Спуск Октябрьского готов к установке свай: жителей близлежащих домов предупредят о начале работ

В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского завершаются работы по отсыпке щебня.

Как уже сообщалось, щебеночное основание необходимо, чтобы на участок могла зайти крупная техника и начался один из самых сложных этапов — установка свай.

«Подрядная организация уже установила на зданиях метки геотехнического контроля. А перед началом работы тяжелой техники – по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева – подрядчик предупредит об этом жителей близлежащих домов», — рассказал первый замдиректора департамента транспорта Николай Максимов.

При этом уточняется, что капремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского идёт по графику:

будут восстановлены конструкции обоих подпорных стен;

конструкция каждой из сторон будет представлять собой два яруса железобетонных стен;

подрядчик обустроит тротуар;

движение на автомобильной дороге планируется обустроить по трем полосам;

для отвода ливневых вод предусмотрены закрытые лотки с обеих сторон проезжей части.

Напомним, что общая стоимость работ по восстановлению подпорных стен определена пока в размере 750 млн рублей.

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Ольга Сурикова