100 лучших предпринимателей Юга России получили награды от Сбера

В Сириусе подвели итоги этапа премии Сбера «Любимый малый бизнес». Эксперты определили лучших в 10 номинациях: «Сфера красоты», «Ресторанный бизнес», «ECOM торговля на маркетплейсах», «Розничная торговля», «Пищевая промышленность», «Производство», «Гостиничный бизнес и туризм», «Сельское хозяйство и животноводство», «Спорт, образование и развитие». На торжественной церемонии топ-менеджеры Сбера и представители бизнес-сообщества вручили предпринимателям статуэтки премии.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«На Юге России вместе со Сбером работают 360 тысяч малых компаний, или 93% от общего числа корпоративных клиентов Юго-Западного Сбербанка. Портфель их кредитной поддержки – свыше 190 млрд рублей. Только с начала 2025 года мы уже помогли малым предпринимателям получить кредитование на 30 млрд рублей. Поддерживаем комплексно: от регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта до получения льготных кредитов, и реализации уникальных инвестпроектов и программ. Каждый из малых бизнесов для Сбера особенно ценен и уникален. Каждому предлагаем именно то решение, которое поможет его бизнес-идее стать лучшей на рынке и любимой у сотен тысяч клиентов. Для самых целеустремленных ежегодно организуем премию «Любимый малый бизнес». Лауреатов определили в том числе и по таким показателям, как среднемесячный оборот компании за год, доля повторных покупателей, отзывы клиентов о качестве сервиса. Уверен, что такое признание бизнес-сообщества очень важно и нужно: и только стартовавшим, и уже опытным предпринимателям».

Четырнадцать южных предпринимателей далее примут участие в торжественной церемонии награждения победителей федерального этапа премии Сбера «Любимый малый бизнес», которая пройдет в Москве в середине 2025 года.

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