За шесть месяцев поезда Крыма привезли на полуостров почти 2 млн туристов

За полгода в Крым на поездах приехали 1,8 млн пассажиров — это на 4,3% больше, чем в прошлом году.

В летний сезон курсируют 21 пара поездов, из которых 11 сезонных, связывающих Крым с 46 регионами России.

Новые маршруты запущены из Санкт-Петербурга, Таганрога, Владикавказа, а также введён второй двухэтажный поезд из Москвы.

Рост спроса связан с ограничениями отдыха на пляжах Краснодарского края.

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