В Севастополе в полтора раза увеличили размер выплат пострадавшим от непогоды

Сегодня на заседании правительства Севастополя принято решение об увеличении размера выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В своем докладе директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский отметил, что такой шаг вызван требованием федерального законодательства.

Он уточнил, что, если раньше материальная помощь составляла 10 тысяч, то сейчас увеличилась до 15 тысяч. Также увеличены и все виды выплат для пострадавшим от чрезвычайных природных ситуаций.

Положение начинает действовать с 1 апреля текущего года. Поэтому жители, которые пострадали с этого периода, получат доплату.

Напомним, в Севастополе серьезное подтопление сельской местности произошло в январе 2024 года. В регионе тогда затопило 83 приусадебных участка и 78 частных домовладений, были эвакуированы 19 человек.

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Ольга Сурикова