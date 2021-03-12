Жители Севастополя бьют тревогу: вечером из «Стрелки» ничем не уехать

Маршрутки проезжают мимо стоящих на остановке детей



Жители Севастополя пожаловались, что городской транспорт не соблюдает график движения и съезжает с маршрута в районе Стрелецкой бухты. Их дети не могут вечером добраться домой со спортивных секций.

Данная проблема была озвучена в различных группах социальной сети Вконтакте. Жительница Севастополя Оксана Протасова отметила, что не знает, куда уже жаловаться, так как тема для людей, а особенно родителей, острая.

«В Стрелецкой находится Детская спортивная школа, где обучается очень много ребят. Тренировки у детей заканчиваются в 19.00. А уехать просто не на чем. Транспорта после 19.00 просто нет или раз в 30-40 минут. Вчера просто из ряда вон. Дети стоят на остановке, отслеживают по приложению «Умный транспорт» ,что на конечной стоит маршрут №2 и №400, и обе маршрутки с разницей в 10 минут проходят мимо и на остановках не останавливаются, видя, что стоит больше пяти ребят», – написала женщина.

Предупреждая возможную критику об ответственности самих родителей за вечерние поездки детей домой, она отметила, что речь идет о 15-летних подростках, которые могут вполне самостоятельно передвигаться по городу на общественном транспорте. Но на остановке с ними стояли и дети 12-14 лет, и не всегда родители имеют возможность приехать за ними на личном автомобили.

«Прошу обратить внимание властей на эту проблему и контролировать движение транспорта, который ходит вблизи таких организаций», – обратилась она к городским властям.

Напомним, это уже не первый случай в Севастополе, когда дети вечером не могут добраться домой с тренировки. Недавно мы писали о жалобе жительницы Севастополя, ребенка которой водитель автобуса высадил вечером где-то в районе 5км вместо того, чтобы довезти до конечной остановки своего маршрута, в район Максимовой дачи.

Ольга Сурикова