В Севастополе водитель высадил ребенка вечером из автобуса, свернув с маршрута

Маршрут №12 должен был привезти мальчика на остановку «Максимова дача»

В Севастополе водитель автобуса №12 съехал вечером 12 февраля со своего маршрута раньше времени и не довез ребенка до конечной остановки. В итоге после девяти вечера подросток вынужден был искать, куда его привезли и как оттуда добраться домой.

О произошедшем написала возмущенная мама мальчика. Случай она назвала вопиющим. Ее подросток-сын возвращался 12 февраля с тренировки. В 21.15 он сел на остановке Кожанова и должен был доехать до Максимовой дачи. Но, как пишет женщина, на ост. Баркасной вышел мужчина (скорее всего последний взрослый пассажир автобуса – ред.) и водитель решил не поворачивать на Максимову дачу, а развернулся и поехал по направлению к 5 км.

«Когда ребенок поинтересовался, куда его везут, водитель ответил, что на Максимку он не едет, и высадил его не понятно где», – рассказала мама ребенка.

При этом председатель ТОС «Максимова дача» Борис Ковчук направил вопрос в адрес департамента транспорта с просьбой разобраться с этим вопиющим случаем и наказать виновных, говорится в одном из городских Telegram-каналов «Алиса Против».

Отметим, Госдума приняла закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей и подростков до 16 лет, не купивших билет. Речь идёт о несовершеннолетних, которые едут без сопровождения взрослых. А в данном случае мальчиком был оплачен проезд и в столь позднее время он не смог благополучно доехать до своей остановки.

Ольга Сурикова