Более тысячи жителей Осажденного Севастополя уже получили выплату в 75 тысяч рублей

Не у всех оказались в порядке документы

Выплату в 75 тысяч рублей получили уже 1033 жителя Осажденного Севастополя. Еще четыре ветерана получат денежную выплату в ближайшее время, им деньги задержали из-за бюрократических проволочек. Такую информацию сообщил сегодня на заседании правительства директор труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко.

Он отметил, что по распоряжению президента в 2020 году 12 человек из числа тружеников тыла получили по 50 тысяч рублей. Возможно, Министерство труда разрешит произвести этой категории граждан доплату в 25 тысяч рублей.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон, которым приравнял жителей осаждённого Севастополя к ветеранам Великой Отечественной войны. Было принято решение выдать им также выплату в размере 75 тысяч рублей, которую получили все ветераны ВОВ к 9 мая.

Ольга Сурикова