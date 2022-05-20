Аксенову разрешили баллотироваться на третий срок

Внесены поправки в главный закон республики

Госсовет Крыма принял поправки в региональную Конституцию, разрешив одному лицу избираться на пост главы Крыма более двух сроков подряд. Решение принято 20 мая в ходе заседания парламента, передает «Крыминформ».

Ранее один человек не мог занимать должность главы республики более двух сроков подряд. В обновленной Конституции эта норма отсутствует.

В декабре прошлого года был принят федеральный закон, который обеспечивает право руководителям регионов избираться более двух сроков подряд. Изменения в крымскую Конституцию необходимы для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Напомним, в России внесли поправки в Конституцию, которые позволят президенту России Владимиру Путину быть избранным после двух предыдущих сроков.

Ольга Сурикова

Фото: Сергей Аксенов/vk.com