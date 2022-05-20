Участники «ОПОРЫ РОССИИ» определили основные направления в поддержку предпринимателей Севастополя

В Севастополе прошло собрание «ОПОРЫ РОССИИ», во время которого были определены главные направления деятельности в поддержку предпринимателей, а также избраны новые члены.

Деятельность «ОПОРЫ РОССИИ» направлена на решение острых актуальных вопросов из самых разных сфер, с которыми сталкиваются российские предприниматели в своей повседневной практике ведения бизнеса: правовая защита, привлечение финансирования, получение государственной поддержки, налаживание деловых контактов внутри предпринимательского сообщества и многие другие.

«ОПОРА РОССИИ» является площадкой для эффективного профессионального диалога владельцев и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса и представителей федеральных органов исполнительной власти, региональной власти и муниципалитетов, контролирующих органов, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также представителей экспертного сообщества.

Во время собрания был переизбран Председатель организации – Александра Романенко, единогласно сроком на четыре года.

«Поздравляю мою коллегу и друга с переизбранием. Результаты её работы впечатляют. У меня нет сомнений, что Александра Сергеевна и дальше продолжит развивать «Опору России» в Севастополе, поддерживать и помогать предпринимателям региона», — прокомментировал присутствующий на мероприятии Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников.

Также избрали Совет Севастопольского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Единогласно проголосовали за двух новых вице-председателей, ими стали Елена Александровна Коротких и Дмитрий Владимирович Гвоздюк.

Во время общего собрания членов Севастопольского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» депутата ЛДПР Андрея Куринова избрали главой комитета по Комплексному развитию территорий и формированию комфортной городской среды. Стоит добавить, что Андрей Владимирович неоднократно поднимал важные вопросы, волнующие предпринимателей. Это касалось и налогов, работы подрядных организаций и прочее. Ряд проблемных тем были решены в пользу предпринимателей города.

На собрании участники определили основные направления деятельности Регионального отделения, отметив, что общими усилиями смогут достичь высоких результатов и сделать многое.

Кристина Ветер

Фото: Иван Клипачев