Город

Жители нескольких сел просят восстановить переправу через Бельбек

05-11-2021
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Людям приходится ходить лишние километры вокруг по трассе

Жители севастопольских сел просят городские власти восстановить мосты через реку Бельбек, которые смыло во время летних сильных ливней.

Один из мостов в Верхнесадовом этим летом разрушило паводком, другой – между селами Фруктовое и Поворотное демонтирован более полугода назад.

Когда 4 июля смыло мост в Верхнесадовом, который соединял улицу Дачную с основной частью села, жители стали ходить в обход вдоль железной дороги. Дорога у них вместо 20 минут стала занимать до полутора часов, говорится в сюжете «НТС».

Местные жители рассказывают, что мост был построен в 70-х годах.

После обращения к местным властям выяснилось, что у данного объекта нет балансодержателя. Администрация Верхнесадовского муниципального округа рассмотрела обращение граждан, и перенаправила его в Департамент городского хозяйства Правительства Севастополя. Их обнадежили, что на ремонт выделен 1,8 млн рублей и он включен в план на 2021-2022 год.

С похожей проблемой столкнулись жители соседних Фруктового и Поворотного. Мост, построенный около полувека назад, пришел в аварийное состояние и его разобрали.

Большие неудобства вызваны также тем, что в одном селе расположенный новый фельдшерско-акушерский пункт, а в другом – Дом культуры.

Теперь местные жители, не имеющие личного транспорта, вынуждены ходить в соседнее село прямо по автомобильной трассе.

«Сделали очень большие нам неудобства. Мы как жители, находясь между двух сёл, то есть у меня родственники в соседнем посёлке есть – мне неудобно каждый раз бегать к ним по три, по четыре километра по кругу по трассе. Есть дети, которые учатся у нас в ДК и ходят в кружки. Не каждый родитель их пустит по трассе. То есть нам перекрыли этим мостом всё», — рассказала жительница села Поворотное Светлана Печерова.

Оказалось, что данный мост тоже бесхозный.

Органы местного самоуправления и городские власти не могут точно ответить на вопрос сельчан – когда через Бельбек восстановят старые мосты или построят новые. 

Ольга Сурикова

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