Жители нескольких сел просят восстановить переправу через Бельбек

Людям приходится ходить лишние километры вокруг по трассе

Жители севастопольских сел просят городские власти восстановить мосты через реку Бельбек, которые смыло во время летних сильных ливней.

Один из мостов в Верхнесадовом этим летом разрушило паводком, другой – между селами Фруктовое и Поворотное демонтирован более полугода назад.

Когда 4 июля смыло мост в Верхнесадовом, который соединял улицу Дачную с основной частью села, жители стали ходить в обход вдоль железной дороги. Дорога у них вместо 20 минут стала занимать до полутора часов, говорится в сюжете «НТС».

Местные жители рассказывают, что мост был построен в 70-х годах.

После обращения к местным властям выяснилось, что у данного объекта нет балансодержателя. Администрация Верхнесадовского муниципального округа рассмотрела обращение граждан, и перенаправила его в Департамент городского хозяйства Правительства Севастополя. Их обнадежили, что на ремонт выделен 1,8 млн рублей и он включен в план на 2021-2022 год.

С похожей проблемой столкнулись жители соседних Фруктового и Поворотного. Мост, построенный около полувека назад, пришел в аварийное состояние и его разобрали.

Большие неудобства вызваны также тем, что в одном селе расположенный новый фельдшерско-акушерский пункт, а в другом – Дом культуры.

Теперь местные жители, не имеющие личного транспорта, вынуждены ходить в соседнее село прямо по автомобильной трассе.

«Сделали очень большие нам неудобства. Мы как жители, находясь между двух сёл, то есть у меня родственники в соседнем посёлке есть – мне неудобно каждый раз бегать к ним по три, по четыре километра по кругу по трассе. Есть дети, которые учатся у нас в ДК и ходят в кружки. Не каждый родитель их пустит по трассе. То есть нам перекрыли этим мостом всё», — рассказала жительница села Поворотное Светлана Печерова.

Оказалось, что данный мост тоже бесхозный.

Органы местного самоуправления и городские власти не могут точно ответить на вопрос сельчан – когда через Бельбек восстановят старые мосты или построят новые.

Ольга Сурикова