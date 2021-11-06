Киев выразил протест в связи с визитом Путина в Севастополь

В МИД Украины назвали визит «грубым нарушением суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам», заключенным между странами.
Напомним, президент России Владимир Путин посетил 4 ноября Севастополь, откуда поздравил граждан с Днем народного единства.
Также в этот день он пообщался по видеосвязи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который попросил российского коллегу организовать его визит в Крым, чтобы посмотреть «что там сделано» и посетить мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны.
Ольга Сурикова