Киев выразил протест в связи с визитом Путина в Севастополь

Несогласованным с ним Министерство иностранных дел Украины «выразило протест» в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

В МИД Украины назвали визит «грубым нарушением суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам», заключенным между странами.

Напомним, президент России Владимир Путин посетил 4 ноября Севастополь, откуда поздравил граждан с Днем народного единства.

Также в этот день он пообщался по видеосвязи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который попросил российского коллегу организовать его визит в Крым, чтобы посмотреть «что там сделано» и посетить мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны.