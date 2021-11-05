В Севастополе открыли бюст командующему советским флотом

Репрессированному, а затем реабилитированному

Сегодня, 5 ноября, в сквере на улице Колобова был открыт бюст флагману флота 1-го ранга Владимиру Орлову. В мероприятии приняли участие не только первые лица города, но и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Памятник установлен по инициативе военно-исторического общества в рамках программы по увековечиванию памяти репрессированных и впоследствии реабилитированных советских военачальников и руководителей разведки. Бюст создан заслуженным художником Российской Федерации Юрием Злотей, сообщили в пресс-службе правительства города.

Мединский в своей речи отметил, что данным бюстом россияне воздают долг памяти и чести не только Владимиру Орлову, но и многим другим морякам, которые были лишены посмертной благодарной славы.

«У нас есть программа по возвращению исторической памяти забытых военачальников, разведчиков», — сказал помощник президента.

В свою очередь, губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что работа по увековечиванию памяти будет продолжена.

«Севастополь гордится своей историей, и возвращение исторической памяти – это большое дело, которое сегодня мы все вместе сделали. Мы возвращаем имена, утраченные страницы истории, прежде всего – Севастополя. Каждый командующий Черноморским Флотом – это отдельная страница в истории города-героя. Мы будем продолжать работу в этом направлении, и я думаю, что сделаем еще много важных дел, которые помогут нам лучше знать свою историю», — заключил глава города.

Напомним, 4 ноября президент России Владимир Путин возложил цветы к недавно установленному мемориальному комплексу, посвященному 100-летию окончания Гражданской войны.

Историческая справка:

Владимир Митрофанович Орлов (1895-1938) — советский военно-морской деятель, командующий Морскими силами Черного моря, начальник Морских сил РККА, флагман флота 1-го ранга. Член Реввоенсовета СССР, член Военного совета при наркоме обороны СССР. 10 июля 1937 года арестован по ложному обвинению в шпионской, террористической и диверсионной работе. 28 июля 1938 года приговорен к смертной казни и расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.

Ольга Сурикова