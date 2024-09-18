Жители многоэтажки на Камышовом шоссе уже 5 лет живут без газа

Строительство газопровода к многоквартирному дому по адресу Камышовое шоссе, 16 должны были начать в 2019 году, а в 2022 закончить.

Однако на сегодняшний день выполнена только проектная документация.

В результате в дело вынуждена была вмешаться прокуратура Гагаринского района Севастополя и подать в суд.

Суд требования прокуратуры удовлетворил, обязав Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства выполнить обязательства по строительству газопровода, а департамент городского хозяйства – профинансировать строительство.

Блочная пятиэтажка по адресу Камышовое шоссе, 16 была построена еще в 1986 году, она насчитывает 46 квартир.

Напомним, вчера стало известно, что прокурор города Андрей Шевцов утвердил и передал в суд обвинительное заключение против экс-главы Качи Николая Герасима по двум статьям УК 285 –й (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и 289-й (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Суммарно бывший чиновник может сесть на 12 лет.

Дарья Тимофеева

Фото: открытые источники в сети интернет

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