В Севастополе можно бесплатно оформить приложение, позволяющее ставить электронную подпись

Приложение называется «Госключ», с его помощью можно будет подписывать документы, заявления, договоры с помощью электронной подписи, просто воспользовавшись планшетом или смартфоном.

Пользователь приложения бесплатно получает сертификаты электронной подписи, а также усиленную неквалифицированную и квалифицированную электронные подписи (УНЭП и УКЭП).

Подтвердить личность, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, можно очно – в четырёх отделениях МФЦ (ул. Вокзальная, 10, ул. Павла Корчагина, 34, пр-кт Героев Сталинграда, 64 (10 окон), пр-кт Генерала Острякова, 15) или отделениях банков-партнёров.

С помощью квалифицированной электронной подписи вы сможете дистанционно зарегистрировать бизнес, купить недвижимость, зарегистрировать право собственности, оформить ипотеку и другое.

Стоит отметить, что ключ электронной подписи создается и применяется в самом приложении: не нужны usв-токены, компьютер и прочее. Приложение соответствует всем самым жестким требованиям информационной безопасности и защиты.

Установить приложение «Госключ» можно перейдя по ссылке.

Напомним, в Севастополе с помощью сервиса «Госуслуги» путем дистанционного электронного голосования на выборах в заксобрание Севастополя проголосовало порядка 17 тысяч человек.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот официального сайта приложения «Госключ»

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