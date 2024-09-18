Первые влюбленные смогут сыграть свадьбу в Новом Херсонесе уже в октябре

Об этом изданию ForPost сообщила начальник Управления ЗАГС Севастополя Ирина Жарикова.

Открытие отделения ЗАГСа в Новом Херсонесе скорее всего будет приурочено к 14 октября — празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

В старорусской традиции именно с этого дня открывается сезон зимних свадеб.

Однако стопроцентно уверенно говорить об начале работы ЗАГСа на территории музейного комплекса именно в октябре пока рано. Работники ведомства делают все возможное, чтобы успеть. В частности, в ЕГРЮЛ уже зарегистрировано новое учреждение ГБУ «ЗАГС Новый Херсонес имени святого равноапостольного князя Владимира и княгини Анны».

Правда, помещение, выделенное администрацией комплекса «Новый Херсонес» под ЗАГС не сильно удобное и просторное. Чиновники рассчитывают, что в будущем им выделят помещение получше.

Расписаться в Новом Херсонесе смогут все желающие, независимо от места прописки, как севастопольцы, так и жители других регионов. Правда, подать заявление на регистрацию здесь можно только в отделах ЗАГС Ленинского или Гагаринского районов, или же через Госуслуги.

Напомним, севастопольское отделение ЛДПР выступило с инициативой создать в центре Севастополя полноценный дворец бракосочетания.

Для этой цели предлагается либо найти в городе свободный участок земли и построить, либо перепрофилировать неэффективно используемое здание. В частности, на эту тему севастопольские лдпрэовцы даже провели масштабный опрос на улицах.

Среди предложенных горожанами вариантов размещения Дворца бракосочетания, к слову, было издание заксобрания Севастополя.

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Корнилова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города