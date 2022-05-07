Жители ЛНР и ДНР получат российские мобильные номера

Абоненты мобильных операторов ЛНР и ДНР получат код нумерации +7 для своих номеров сотовых телефонов. Об этом сообщили главы республик в своих социальных сетях.

«Сегодня абоненты республиканского оператора связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации. Таким образом, появляется возможность осуществлять вызовы и отправку SMS-сообщений абонентам «Феникса», используя российскую систему нумерации +7. О присвоении нового номера каждый абонент узнает из SMS-уведомления.

Тарификация и стоимость звонков останется на прежнем уровне. Замена SIM-карты на данном этапе не потребуется», — сообщил в своих соцсетях глава ДНР Денис Пушилин.

Новые номера будут совпадать со старыми последними семью цифрами, а первые три будут изменены на привычные для россиян. Например, с +3 (071) поменяется на +7 (949).

После 2014 года в республиках работают два мобильных оператора — «Феникс» и «Лугаком».

Напомним, Путин поручил решить проблему плохой мобильной связи в Крыму и Севастополе.

Дмитрий Островский