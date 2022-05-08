За сутки COVID-19 заболели 23 севастопольца

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 14 человек. Выписаны 15 пациентов. На данный момент в больницах находится 159 пациентов, из них 85 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 187 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По состоянию на утро 8 мая в городе зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19. Умерло 2 человека в возрасте 86 и 87 лет.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 83 716 человек, выздоровели 81 044.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 8 мая сделали прививку от коронавируса 314 974 человека. Второй этап вакцинации прошли 303 001 житель региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 8 мая поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.