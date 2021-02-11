Жители Ивана Голубца с новым сквером получили целую проблему

Победа в конкурсе обернулась непредвиденными хлопотами

В Севастополе жители улицы Ивана Голубца,38, столкнулись с неожиданной для них проблемой. После благоустройства сквера возле их дома, которое они выиграли по условиям конкурса «самый дружный двор», оказалось, что за всей этой красотой некому ухаживать.

Как сообщили в пресс-служба Законодательного собрания Севастополя, в 2019 году после победы в конкурсе «Самый дружный двор» во дворе дома № 38 по улице Ивана Голубца установили новую детскую площадку с ограждением и специальным покрытием, заменили асфальт, установили скамейки и урны, провели обрезку зелёных насаждений.

Кроме того, им удалось выиграть еще один конкурс на 3 миллиона рублей, на которые придомовую территорию умостили плиткой «старый город», установили малые архитектурные формы, шесть скамеек, три качели, урны и высадили деревья: 6 голубых елей и 10 туй.

Спустя год перед жильцами дома встал вопрос: кто будет содержать сквер, за чей счет приобретать инвентарь для полива зеленых насаждений.

Вопрос дошел до Законодательного собрания города.

В ходе обсуждения спикер Закса отметил, что в данной ситуации проблема заключается в том, что это общественное пространство относится как к придомовой территории, так и к общедоступной. И эта проблема не одиночна.

«Когда жильцы дома принимали участие в конкурсе, они не были проинформированы о том, что ответственность за содержание объектов благоустройства ляжет на их плечи», — пояснил Владимир Немцев.

Спикер парламента также отметил, что сквером на улице Ивана Голубца пользуются жители не только дома № 38, но и близлежащих домов, поскольку в микрорайоне отсутствуют достойные общественные пространства.

При этом он переживает, чтобы жильцы не приняли решение закрыть придомовую территорию для общего доступа.

Теперь в условиях конкурса, по его словам, будет прописываться, что жильцы после победы в конкурсе готовы сами содержать благоустроенную территорию.

«Что касается тех общественных пространств, по которым в протоколе не указывалось это условие и люди не знали, что им придется содержать территорию, принято решение провести встречи на базе муниципалитетов для разъяснения расчетов управляющей компании за содержание придомовой территории, — подчеркнул Владимир Немцев.

Напомним, обновленный современный сквер также появится в районе арки по ул. Генерала Мельника, сквер по ул. Паршина возле в/ч, сквер им. П. Осипенко, сквер по ул. Яна Гамарника, зеленая зона в районе дома № 141 по ул. Хрусталева.

Ольга Сурикова