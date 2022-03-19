В Крыму отмену масочного режима посчитали преждевременной

Идет рост респираторных заболеваний

В Крыму решили пока не отменять масочный режим, считая это решение преждевременным из-за ухудшения погодных условий. Такое решение озвучила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Ситуация сегодня остается еще довольно нестабильной, и пока отмена масочного режима – это преждевременный шаг, пока об этом говорить рано. Думаю, что в течение некоторого времени, когда уровень тестирования будет достаточным, мы сможем вернуться к этому вопросу», — сообщила Пеньковская.

Она подчеркнула, что в регионе отменены практически все антиковидные ограничения, а масочный режим останется как респираторная профилактика.

По ее словам, на фоне низких температур в Крыму наблюдается нехарактерный подъем заболеваемости другими респираторными инфекциями, а маски – это профилактика в том числе и их.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал отмену масочного режима в республике в ближайшие дни.

Ольга Сурикова

Фото: Сергей Аксенов/vk.com