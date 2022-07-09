Из-за перерытой улицы жители Горпищенко живут в настоящем аду

Вот уже несколько месяцев жители улицы Горпищенко живут в нечеловеческих условиях. Здесь ведется ремонт дороги и тротуаров, что обернулось перерытыми пешеходными зонами, канавами, а порой и траншеями. При этом разрытые участки тротуара не оборудованы ни специальными пешеходными настилами, ни сигнальными лентами.

В редакцию «Севкора» неоднократно поступали жалобы от местных жителей. Наш корреспондент решил узнать, настолько ли все критично, выехал на место, пообщался с жителями и убедился в обоснованности претензий.

На деле все оказалось действительно печально: тротуары перерыты, но никакими пешеходными настилами не оборудованы, посадка на общественный транспорт на расположенных здесь остановках для пожилых людей превращается в целый квест не только из-за перерытого тротуара, но и из-за высоты бордюра.

Сами жители ходят по улице, «читая молитву, чтобы не упасть», а некоторые уже побывали в травмпункте с серьезными ушибами. Жительница дома №84 даже сломала шейку бедра, ее соседке Наталья Федоровне повезло чуть больше: пожилая женщина попала в больницу, но травма оказалась не настолько серьезна.

«Я живу в 82-м доме, тут было все перекопано, я наступила на камень, теперь знаю, что такое, когда звезды из глаз вылетают. Нога до сих пор еще сильно болит, еле хожу. Не было ни сигнальных лент, ни настилов, ни деревянных мостиков, пройти было очень и очень тяжело, неудобно, — говорит Наталья Федоровна. — Начали хорошее дело делать, спасибо нашем губернатору, но надо же с умом делать. Моя соседка из дома №84 упала и получила перелом шейки бедра. Это очень грустно. Понятно мы потерпим, но сделайте нам нормальные человеческие условия (на время проведения работ – ред.). Мне в травмпункте посоветовали обратиться в суд, но я решила, что это бесполезно».

По мнению женщины, дорожники могли бы работать быстрее, но подрядчику не хватает мощностей: «Скорее бы все это закончилось. Работают они медленно, во уже одиннадцать утра, рабочих на объекте нет, по выходным они не работают. Если бы сделали быстрее, то люди бы так не мучились».

Другой местный житель, живущий здесь уже более 60 лет, Юрий Андреевич также считает, что подрядчику ремонта улицы не хватает людей и техники, поэтому ремонт так затянулся.

«Плохо вижу, поэтому хожу в обход все время, я был в рыбном магазине, мне надо было сделать крюк, чтобы зайти в колбасный, чтобы там ноги не сломать. Есть технологии, все должно быть отработано, время, смета, все указано. Километр дороги за неделю, а они со всех концов начали, а у них мощностей не хватает, кадров нет. А мы страдаем, считайте, тут одни пожилые люди и живут. Когда район заселялся 60 лет назад, была одна молодежь, звенело все от детей, а сейчас все пожилые», — говорит Юрий Андреевич.

А вот Евгений, также проживающий на Горпищенко, уверен, что дорогу ремонтируют с нарушением технологии: «Делают люди, которые ничего в этом не понимают. Что вы от них хотите? Вот, сейчас бы меня заставили писать роман, что я написал бы? У нас в Севастополе были свои службы, но пригнали откуда-то неизвестно, вот и получили. Зачем, чтобы вытащить бордюрчик, кубовым ковшом капать яму? Где логика, пригнали людей, которые ничего не понимают в строительстве».

Живущая здесь на протяжении многих лет Нина Александровна признается, что пока ходит по улице «молится, чтобы не переломать ноги».

«Мы уже столько терпим, все ноги изломали. Так рады, что уже наконец нам это делают, но настолько некачественно. Свежий асфальт уже крошится, почему не контролируют. Всегда кладут какие-то ступеньки или доски, здесь ничего, ходим, ноги ломаем. Мы пожилые люди идем и молитву читаем, чтобы ноги не переломать», — сетует пожилая женщина.

От некомпетентности подрядчиков, ремонтирующих улицу, страдают не только пожилые люди, но и мамы с колясками.

«С коляской очень тяжело передвигаться, мне приходится обходить, чтобы пройти. Ни мостиков, ни настилов я не видела», — жалуется молодая мама Александра.

Неудобства замечают люди, бывающие тут исключительно по делам. Так, Анастасия Николаевна поделилась с нами, что раньше помимо перекопанного тротуара, тут еще была и траншея, через которую людям буквально приходилось перепрыгивать.

Жители опасаются и переноса остановки, что создаст для них серьезные неудобства, говорят и о том, что новый угол пешеходных дорожек, ведущих с тротуара во дворы, слишком большой и в зимнее время они рискуют превратиться в настоящие горки.

Главное же их пожелание – ускорить сроки ремонта улицы, оборудовать ее деревянными настилами и сделать возможным осуществлять посадку в транспорт без риска для жизни.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина