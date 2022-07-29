В детском садике ребенок пострадал от падения театральной ширмы

Девочке сломало ногу

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью четырехлетней воспитанницы детского сада в результате падения на нее театральной ширмы. Отвечать за произошедшее будет бывшая заведующая детсада, ее обвиняют в халатности.

Установлено, что на основании госконтракта уже бывшая заведующая одним из детских садов Нахимовского района приобрела театральную ширму (уголок ряженья). При этом оборудование не имело ограничителей раскрытия боковых секций, которые бы гарантировали его устойчивость. Конструкция была установлена в музыкальном зале и использовалась для проведения утренников и занятий с детьми.

«Заведующая детским садом не обеспечила контроль за состоянием мебели и своевременно не выявила дефекты», — подчеркнули в ведомстве.

В ноябре 2021 года 4-летняя воспитанница во время занятия потянула на себя занавески на центральной секции ширмы и опрокинула ее не себя. В результате падения конструкции ребенок получил перелом ноги.

В отношении бывшей заведующей возбуждено уголовное дело за халатность.

Ольга Сурикова