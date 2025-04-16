В Севастополе подросток «заминировал» школу

14-летний школьник, не желая пересдавать алгебру, пошел ва-банк — позвонил в «112» и сообщил о минировании школы.
Однако вычислить его не составила труда — номер был зарегистрирован на маму.
В отношении юного гения полицейские следователи возбудили уголовное дело за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
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Ольга Сурикова