В палаточный городок на Фиоленте вновь нагрянула полиция

Сотрудники Херсонеса Таврического переживают за сохранность заповедной зоны

Правоохранители Севастополя совместно с сотрудниками музея-заповедника «Херсонес Таврический» провели очередной профилактический рейд на мысе Фиолент, где организовано стихийное поселение с признаками уже постоянного проживания. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Мероприятие проходило с целью предупреждения и устранения административных правонарушений.

В ходе рейда сотрудники полиции и представители музея обнаружили туристические стоянки, размещённые на заповедной территории. При этом некоторые «дикие» туристы разместили костры и мангалы в непосредственной близости с объектами культурного наследия. Здесь, по словам сотрудников «Херсонеса», в VI веке нашей эры находились раннехристианские Лавры.

«Всем туристам сотрудники музея разъяснили о недопустимости проживания на территории заповедника, размещения палаток и самовольного возведения каких-либо сооружений и строений, а также вручили им обязательства и требования о прекращении противоправной деятельности», –отметили в пресс-службе.

При этом полицейские, в свою очередь, проверили лиц, находящихся в стихийных палаточных лагерях, на причастность к совершённым правонарушениям и преступлениям.

Как ранее сообщалось, на склоне мыса Фиолент, в районе остановки «Маяк», появилось новое отдельное поселение со своими порядками и устоями, и даже смотрящими за дисциплиной. Свое жилье они стали строить из различного бытового и строительного хлама, появились целые хижины, бытовки, своеобразный бар, баня, зона туалетов, генераторы.

В середине мая правоохранители уже проводили проверку данной территории, тогда было проверено 32 человека, проживающих в поселении.

Ольга Сурикова

Фото, видео: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю