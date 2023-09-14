Жители дома на улице Хрусталева жалуются на потопы и разруху

Жители дома №157 на улице Хрусталева уже в течение пяти лет ведут борьбу с управляющей компанией. В их доме происходят обрушения фасада из-за невыполнения текущих и капитального ремонтов, проблемы накопились от подвала до крыши, говорится в сюжете «Первого Севастопольского»

Жильцы рассказывают, что из-за дыр в покрытии кровли вода во время дождя стекает до первого этажа, в квартирах намокают потолки и стены. Влага попадает и в подвал, где вода может стоять и по щиколотку, а то и выше.

Обветшали и плиты парапета крыши, и разрушаются дымовентиляционные грибки.

«В результате чего нарушается воздухообмен. Если не работает вентиляция, угарный газ, который идет от газовых плит, оседает в квартирах. В 18-м году, если не ошибаюсь, было 5 летальных исходов только по городу Севастополю от неработающих дымовентканалов», — говорит председатель общественной организации «Гражданский контроль» Яков Жерновой.

За состоянием дымоходов никто не следит, жалуются люди. Как и за ржавыми трубами в подвале, оставшимися почти без теплоизоляции.

Не лучше ситуация и в подъезде. Стены осыпаются, на полу — трещины. По трубам бегают крысы, рассказывают жильцы.

Ими уже направлялись жалобы в различные инстанции, но результата пока нет.

«Были уже неоднократно мы по разным инстанциям. Обращались к прокурору Севастополя. Это был 2021-й год. Ситуация в 2023-м году была взята на контроль главой Следственного комитета Иваном Александровичем Бастрыкиным», — рассказал председатель общественной организации «Гражданский контроль» Яков Жерновой.

Напомним, ранее мы писали, что дом №7 на улице Геловани в Севастополе раскалывается на части.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета sev.tv