В Мелитополе задержали убийцу крымчанина

Завершено расследование уголовного дела о причинении в 2018 году мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, сообщает пресс-служба регионально управления Следкома.

Задержанный еще в феврале 2018 года в с. Заречное Симферопольского района в ходе конфликта с незнакомым местным жителем нанес ему несколько ударов по голове, после чего скрылся. Потерпевший скончался в больнице спустя неделю.

Личность фигуранта была установлена и он объявлен в розыск. В мае этого года он был задержан в Мелитополе.

Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Его заключили под стражу.

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Ольга Сурикова