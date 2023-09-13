В Севастополе дом раскалывается на части

Дом №7 на улице Геловани в Севастополе раскалывается на части. Здание было построено еще в 1978-го году как военное общежитие. Сейчас разлом проходит прямо по середине дома, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

«Вот трещина, через весь фасад. Она у нас идет через низ подвала, через центральный фасад, через крышу. Это все видно. Внутри в доме в некоторых местах щели такие, что руки залазиют. Я не вижу, чтобы хоть кто-то хоть чем-то попытался ее заизолировать», — рассказал житель дома №7 на улице Геловани Сергей.

Он добавил, что управляющая компания в курсе, но ничего не предпринимает.

Во время дождей через щели дом заливает водой, из-за чего, по словам жильцов, трещины только увеличиваются.

Также уже рассыпается лестница, пожилые люди уже неоднократно повреждали ноги. Несколько месяцев назад УК предприняла попытку ее заштукатурить, но все снова обсыпалось.

Жильцы разрушающегося дома обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. После этого на Геловани, 7 побывал Госжилнадзор.

Ольга Сурикова