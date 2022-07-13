В МЧС опровергли перекрытие движения на Крымском мосту

И назвали информацию фейком

Сообщения о якобы вводящихся с 16 июля ограничениях движения транспорта по Крымскому мосту не соответствуют действительности. Об этом сообщила 13 июля начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Лина Кратюк.

«Сегодня с самого утра в адрес министерств и ведомств Республики Крым поступают фейковые сообщения. Злоумышленники представляются сотрудниками МЧС России и сообщают о том, что с 16 июля 2022 года будет ограничено движение по Крымскому мосту. Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнула Кратюк.

Напомним, ранее в украинских СМИ и Telegram-каналах распространялись фейки о якобы блокировке выезда по Крымскому мосту в сторону материковой части страны из-за массового бегства россиян с полуострова.

Ольга Сурикова