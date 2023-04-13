Жители дома 27 на улицы Маячной просят не решать их проблему сносом

В Севастополе дом на улице Маячной, 27, почти на 90% заселен людьми, они там проживают с 2016 года, но до сих над ними нависает «Дамоклов меч» — выселения и сноса.

На очередное заседание по проблемным домам в правительстве города пришли сами жильцы, чтобы объяснить свою ситуацию и убедить власти помочь им в узаконивании своих квадратных метров.

Дом традиционно для проблемных возведен на землях ИЖС, застройщик надстроил над трехэтажным строением еще и мансарду, и пристройки, чем не вписался в границы земельного участка. На кадастровом учете при этом стоит трехэтажный дом. Людей он убедил, что легко сменит назначение земли. Однако у участка и здания появился еще и новый хозяин, который подал к жильцам иск о выселении.

«Квартиры мы купили в 2015-м году. В 2016-м нас перепродали. Это «Уютный дом» и «Прилив-Строй». Мы покупали первые 20 квартир у «Уютного дома». По «Уютному дому» идет уголовный процесс. А в 2016-м году, в августе, купил нас другой, как говорится, собственник земли. Он купил эту землю и этот дом вместе с нами. Сейчас мы судимся. Мы хотим с ними договориться, потому что он требует с нас 22 миллиона. Это нереальная цена, потому что мы уже оплатили стоимость квартир», — рассказала представитель дома Анастасия Ершова.

В свою очередь к дому имеются претензии и у департамента городского хозяйства. Как пояснил, и.о. замгубернатора Евгений Горлов, кроме того, что надстроен мансардный этаж, там еще не соблюдены отступы, что является нарушением в части пожарной безопасности.

Также в доме по-прежнему существуют проблемы с коммуникациями: с подачей воды, света и газа. Но городские службы, по словам Горлова, здесь готовы пойти на встречу.

Осталось какое-то решение принять городским властям. Губернатор Михаил Развожаев отметил, что по данному дому будет проводиться дополнительное совещание. Как вариант решения проблемы, предлагалось признать недействительным договор купили-продажи участка с жилым зданием.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

