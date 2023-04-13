В Севастополе гость из Мариуполя извинился за украинский флаг на окнах 

В Telegram-канале «Севастополь. Смерш» опубликовано видео с извинениями молодого парня Кирилла Коломийца, у которого накануне был замечен флаг Украины на окне. Он рассказал, что действовал под влиянием западной пропаганды.

Юный «ждун» поделился, что прибыл в Севастополь из Мариуполя.

«В городе меня встретили очень тепло, всячески помогали и поддерживали, помогли поступить в вуз. Но под влиянием западной пропаганды, которая отравляла мой мозг на протяжении 12 лет, я разместил украинскую символику у себя на стене, тем самым совершив плевок в адрес тех людей, которые меня поддерживали», — сказал он.

Парень традиционно извинился перед гражданами России и рассказал, что хочет получить гражданство РФ и быть полезным обществу.

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Ольга Сурикова