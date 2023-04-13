В Крыму «ждун» извинялся за нелицеприятные слова в адрес России в чат-рулетке

Симферополец принес публичные извинения за оскорбления жителей Российской Федерации и самой России, сделанное в разговоре в чат-рулетке. Видео опубликовано в Telegram-канале «Крымский СМЕРШ».

«В ходе разговора в чат-рулетке я обзывал Российскую Федерацию. Хочу за это принести искренние извинения перед жителями Россия и Крыма. Я осознаю свою вину», — сказал он.

Также отмечается, что в отношении мужчины, который признался, что он из крымских татар, заведено уголовное дело по статье «дискредитация Вооруженных сил РФ».

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Ольга Сурикова