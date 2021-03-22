Жители Андреевки и Солнечного отказались от объединения с Качей

У всех теперь вопрос, что будет дальше

Жители поселка Солнечный и села Андреевка на публичных слушаниях 21 марта проголосовали против объединения с Качинским муниципальным округом.

Выступая перед жителями Андреевки, глава Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев отметил, что по результатам общественных слушаний будет приниматься решение муниципальными депутатами, а затем уже городскими парламентариями.

После всех обсуждений за объединение Андреевского муниципалитета с Качинским в поселке Солнечный проголосовали 30 жителей, 187 — «против», 10 воздержались. В селе Андреевка ситуация аналогичная: «за» — 27 участников, «против» — 254 человек.

Как уже сообщалось, 7 марта, в Каче состоялись общественные слушания по вопросу объединения двух муниципалитетов — Качинского и Андреевского. Качинцы в большинстве своем поддержали инициативу слияния.

Напомним, также 6 марта прошли общественные слушания жителей Северной и Корабельной сторон по вопросу разделения Нахимовского района. Теперь каждая сторона будет жить отдельно, жители проголосовали за разделение единогласно.

Ольга Сурикова

Фото: ria82.ru