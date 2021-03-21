В Севастополе стали гореть балконы

Два одновременно

В Севастополе воскресенье, 21 марта, практически одновременно загорелись два балкона в Гагаринском и Ленинском районах. Причины устанавливаются.

Так, в 13 часов 21 минуту поступило сообщение от очевидцев, что по улице Казачья горит квартира в многоквартирном доме.

По прибытии спасателями установлено, что горит балкон на первом этаже. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Эвакуирован один человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

А в 13 часов 32 минуты от очевидцев поступил сигнал , что на улице Супруна горит квартира в многоквартирном доме. По прибытию огнеборцы установили, что произошло возгорание балкона на втором этаже. Площадь пожара составила два квадратных метра. Погибших, пострадавших нет.

Напомним, за день до этого в Севастополе на пожаре в частном доме на улице Гранатная, что Нахимовском районе, погиб человек.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю