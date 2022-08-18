В Севастополе мужчина помог мошенникам украсть у него полмиллиона рублей

В Севастополе местный житель установил мобильное приложение под диктовку дистанционного мошенника и лишился своих сбережений.

Утром 59-летнему севастопольцу позвонил неизвестный, который представился сотрудником безопасности коммерческого банка и под предлогом защиты банковской карты от несанкционированного доступа убедил установить на мобильные устройство приложение для удаленного доступа «AnyDesk».

«Получив таким способом доступ к банковскому счету, мошенник похитил у мужчины 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

Полиция рекомендует в случае звонков от неизвестных, которые сообщают о каких-либо проблемах с вашим банковским счетом, немедленно прекратить телефонный разговор – это дистанционные мошенники.

Напомним, ранее жительница Севастополя поверила дистанционному мошеннику и перечислила ему почти миллион рублей.

Ольга Сурикова