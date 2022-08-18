В Севастополе покажут фильм 18+ о битве за Мариуполь

Сегодня в Севастополе покажут документальный фильм о битве за Мариуполь в ходе специальной военной операции. Сеанс начнется в 18:00 в кинотеатре «Победа», билеты бесплатные.

Картина покажет взятие огромного промышленного города на берегу Азовского моря армией России и войсками Донецкой Народной Республики.

«Документальный фильм, который севастопольцы увидят сегодня, — самый масштабный и самый честный фильм о битве за Мариуполь, талантливо снятый медиахолдингом Russia Today. Это кино о людях: жестоких и милосердных, честных, справедливых и эгоистичных. Но главное, это кино о том, что для всех важно: люди, которые были разлучены, обязательно встретятся», — рассказала директор департамента культуры Севастополя Ирина Романец.

Отмечается, что на сегодня это самый подробный документальный фильм о проходящей на Украине специальной военной операции. Съемки фильма длились два месяца и затронули все ключевые события битвы за главный промышленный город Донбасса. Съемочная группа принимала участие в боях за город в качестве кинохроникеров.

Фильм построен на интервью с жителями Мариуполя и бойцами Министерства обороны РФ и Народной милиции ДНР.

Возрастной рейтинг фильма: 18+

Ольга Сурикова