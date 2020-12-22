Первый снег: в Севастополе водитель врезал в столб

Рано утром спасатели получили вызов

В Севастополе сегодня утром на проспекте Гагарина водитель легкового автомобиля врезался в столб. Пришлось прибегать к помощи спасателей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю.

В ведомстве отметили, что вызов к ним поступил в семь утра. Прибывшие на место аварии спасатели установили, что, столкнувшись с опорой линии электропередач, водитель и пассажир оказались зажатыми внутри автомобиля и не могли выбраться самостоятельно.

Сотрудники МЧС провели деблокировку пострадавших и передали их сотрудникам скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы с травмами средней тяжести.

Всего в устранении последствий аварии участвовали одиннадцать сотрудников и две единицы техники шести пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательной части.

По предварительной информации, водитель автомобиля был нетрезв и не справился с управлением.

Напомним, сегодня утром было предупреждение об ухудшении погодных условий.