Первый снег: в Севастополе водитель врезал в столб

Рано утром спасатели получили вызов
В Севастополе сегодня утром на проспекте Гагарина водитель легкового автомобиля врезался в столб. Пришлось прибегать к помощи спасателей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю.
В ведомстве отметили, что вызов к ним поступил в семь утра. Прибывшие на место аварии спасатели установили, что, столкнувшись с опорой линии электропередач, водитель и пассажир оказались зажатыми внутри автомобиля и не могли выбраться самостоятельно.
Сотрудники МЧС провели деблокировку пострадавших и передали их сотрудникам скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы с травмами средней тяжести.
Всего в устранении последствий аварии участвовали одиннадцать сотрудников и две единицы техники шести пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательной части.
По предварительной информации, водитель автомобиля был нетрезв и не справился с управлением.
Напомним, сегодня утром было предупреждение об ухудшении погодных условий.