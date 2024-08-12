Жителей Беловского района Курской области будут эвакуировать

Такое решение принял оперштаб, сообщает врио губернатора Смирнов.

Он поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт.

«Автобусы уже дежурят в безопасных зонах», — написал врио губернатора в своем telegram-канале.

Жителей района ждут в пунктах временного размещения города Курска и безопасных районов Курской области.

По вопросам выезда из населенных пунктов можно обратиться по телефону единой диспетчерской службы 112.

Также сегодня начали эвакуацию людей из приграничной зоны Белгородской области.

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Ольга Сурикова

Фото: Официальный телеграм-канал Главы Беловского района Курской области/t.me/volobuevnvglava

