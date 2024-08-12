В Белгородской области начали эвакуацию людей из приграничной зоны

В Белгородской области начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, ВСУ 40 раз обстреляли Белгородскую область за прошедшие сутки, было совершено 42 атаки БПЛА.

По его информации, семь мирных жителей пострадали, четыре госпитализированы. «Ночью было отключено 13 населенных пунктов Грайворонского городского округа — они сейчас находятся без электроэнергии», — сказал Гладков.

Также Гладков сообщил, что ВСУ проявляют активность на границе Краснояружского района региона. В связи с этим объявлено о начале перемещения жителей района в более безопасные места, для этого уже организовали специальный транспорт.

«У нас тревожное утро: активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают всё, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — сказал он на видео.

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Ольга Сурикова

Фото: Telegram/Настоящий Гладков